Calcio | Abodi | ' curva Inter? Non esistono mondi paralleli | il calcio risponde a regole nazione'

Curva Inter: risponde a regole nazione. "C'è un Ministro dell'Interno di straordinaria efficienza e umanità che è prontamente intervenuto. Sono stati già individuati i soggetti che hanno agito e quest'azione così veloce mi rallegra, è un primo risultato. Non esistono mondi paralleli, il calcio risponde alle regole della nazione" così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato dei fatti accaduti sabato durante la sfida con l'Inter.