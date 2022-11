Volley | Attimi di paura per Wilfredo León

(Di martedì 1 novembre 2022), schiacciatore del Perugia, durante l’incontro con Civitanova perde i sensi e resta a terra immobile per circa due minuti dopo una brutta caduta. Sono stati momenti di grande ansia e apprensione a Cagliari, dove si giocava la partita. Il pallavolista, a Perugia da quattro anni, è scivolato ed è caduto sbattendo la testa. I presenti hanno intuito subito la pericolosità dell’incidente ed è calato il gelo al PalaPirastu di Cagliari. Si temeva il peggio ma fortunatamentesi è rialzato dopo lunghissimi 120 secondi ed è stato medicato con una borsa del ghiaccio. Solo una brutta botta per lui. Il Perugia ha poi sconfitto Civitanova aggiudicandosi la Supercoppa, primo trofeo stagionale. Grande gioia quindi per il forte schiacciatore, tra i migliori in campo, che ha festeggiato con i suoi compagni. È la quarta supercoppa ...

2022 - 2023 Superlega Squadra in casa Sir Safety PerugiaSquadra avversaria LUBE Civitanova Si è detto da più parti che la Supercoppa valga poco o ... fino ad arrivare aglidi ...di panico. Subito in campo lo staff medico, l'atleta resta a terra per 120 secondi immobile, poi si rialza con una borsa del ghiaccio e fra gli applausi di incoraggiamento dei presenti. ...Attimi di apprensione per il cubano a pochi istanti dalla fine della gara. Il capitano cade male prendendo una brutta botta alla nuca. Per fortuna, si rialza prontamente pur se deve abbandonare il ...Perugia ha vinto la Supercoppa italiana battendo Civitanova 3-2 (25-20, 22-25, 25-23, 22-25, 8-15). Ma la partita è stata segnata dalla paura per Wilfredo Leon, immobile a terra per alcuni secondi.