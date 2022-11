Ucraina | Medvedev | “Zone annesse minacciate | pronti a uso armi nucleari L’Occidente spinge verso la guerra globale”

(Di martedì 1 novembre 2022) “L’obiettivo dell’di riconquistare tutti i territori che in precedenza le appartenevano” e che ora sono sotto il controllo russo significa “una minaccia all’esistenza del nostro Stato e il crollo della Russia di oggi”. Lo scrive su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryaffermando che questo giustifica l’uso delle. Perché, afferma, “ciò rappresenta una ragione diretta per l’applicazione della clausola 19 dei Fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare”. Ma chi è, si chiede, che “pianifica un conflitto nucleare, fatemelo sapere? Che cos’è questa se non una diretta provocazione di unamondiale con l’uso di...

