Ucraina | la diretta – Peskov | “Gb ha diretto attacco a Nord Stream Risponderemo” Razov | “Uomini dall’Italia a Kiev? Non lo escludo”

Le ultime notizie sulla guerra in, inLe difese Se la missione dei tecnici è di tappare le falle al network che gestisce acqua e luce, quella dei generali è aumentare lo scudo. La ......l'. E l'obiettivo di Kiev è il ritorno di tutti i territori che in precedenza le appartenevano. Questa è una minaccia all'esistenza stessa del nostro Stato. E rappresenta una ragione...Kiev ammette di avere seri problemi nel trovare ricambi per le strutture elettriche distrutte dai bombardamenti. L’avvicinarsi dell’inverno porta acqua, gelo, neve e fango: complicato andare all’assal ...Nei giorni scorsi, Mosca aveva già collegato Londra agli attacchi con droni in Crimea. E minaccia: "Azioni non possono essere lasciate passare" ...