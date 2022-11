La Stampa

Arriva anch e la stretta suiparty "ci stavano già lavorando. I requisiti di necessità e ... Se diciamo che Covid non è sconfitto, pur prendendo atto che possiamo convivere con il, lo ...... che si sono limitati a rilevare l'episodio; di un governo che si indigna per iparty a Modena ... Ma è la squadra che amo: la considero una forma di allenamento alla vita, undolcissimo che ... Rave e virus per rassicurare il popolo della destra Stop dal 1° dicembre all'obbligo vaccinale per i sanitari, reintegrati i no vax ( leggi). Giustizia, approvato il ddl sull'ergastolo ostativo e rinviata l'applicazione della riforma Cartabia ( leggi).Il primo provvedimento del Governo Meloni è un decreto legge omnibus che mette insieme le misure su tutti i temi caldi che la neopremier si è trovata sul tavolo. Cdm, stop obbligo vaccini per sanitari ...