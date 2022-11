Manchester City vs Siviglia – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 novembre 2022) Ilcercherà di mantenere l’imbattibilità nel Gruppo G della Champions League quando mercoledì 2 novembre accoglierà ilall’Etihad Stadium per l’ultima partita del girone. I Citizens si sono già qualificati per gli ottavi di finale come vincitori del gruppo, mentre gli ospiti scenderanno ai turni ad eliminazione diretta dell’Europa League dopo aver ottenuto il terzo posto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlè una delle sole cinque squadre di questa stagione di Champions League a non ...