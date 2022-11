LIVE Liverpool-Napoli 1-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Salah porta in vantaggio i Reds a cinque minuti dal termine

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BAYERN MONACO-INTER DALLE 21.00 90+4? OTIGARD! Salvataggio impressionante del norvegese su un gol che sembrava già fatto per, prodigioso intervento in scivolata a mandare la palla in angolo. 90+3? Attacca il, che non ci sta ad uscire sconfitto da Anfield. 90+1? RASPADORI! Tiro al volo alto del centravanti azzurro appena entrato. 90? Sono 7 idi recupero per ilper cercare di evitare la prima sconfitta stagionale. Con questo risultato il primo posto sarebbe comunque in cassaforte in virtù del 4-1 dell’andata al San Paolo. 89? Ora ilrpool gestisce il match, ilsembra aver accusato il gol subito. 87? Doppio cambio anche per ...