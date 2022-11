L' ambasciatore russo | Non escludo che l' Italia abbia inviato uomini in Ucraina

Intanto, l'in Italia, Sergey Razov, in un'intervista dice di non escludere che l'Italia abbia inviato in Ucraina non solo armi, ma anche uomini, il che si configurerebbe come uno ...'Non è escluso che, oltre alle armi, l'Italia abbia inviato uomini a combattere in Ucraina a fianco delle truppe di Kiev'. A lanciare l'accusa al nostro Paese è l'in Italia, Sergei Razov, nel corso di una intervista rilasciata a Oval Media a margine del Verona Eurasian Economic Forum che si è tenuto il 27 - 28 ottobre 2022 a Baku e rilanciata ...La guerra in Ucraina giunge al 251esimo giorno. Le forniture di acqua e di energia elettrica a Kiev sono state ripristinate dopo gli attacchi missilistici russi di lunedì. Intanto, altre tre navi cari ...“Non è escluso che, oltre alle armi, l’Italia abbia inviato uomini a combattere in Ucraina a fianco delle truppe di Kiev”. A ...