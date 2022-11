Combinazioni girone Tottenham ultima giornata | per tutte e quattro la vittoria vale gli ottavi

(Di martedì 1 novembre 2022) E’ caos totale nelD di Champions League: eccoleprima dell’in un raggruppamento che vede, incredibilmente,le squadre ancora in corsa per qualificarsi agli. Una situazione quasi inedita quella che consentirà a chi vince i due scontri di approdare alla fase a eliminazione diretta: la inseguono il, che guida il gruppo a quota 8, il Marsiglia, ultimo a 6 (le due squadre si affrontano al Velodrome in uno spareggio tesissimo), Sporting Lisbona ed Eintracht Francoforte che si trovano appaiate a quota 7, ma con i lusitani al momento davanti e vincenti all’andata per 3-0 in terra tedesca. Andiamo allora a scoprire nel dettaglio la situazione. Il ...

I partenopei si giocano il primo posto nelcontro i Reds , e hanno a disposizione parecchieper portare a termine il proprio obiettivo. Nello specifico, la banda di Spalletti ...ClassificaA: Napoli 15 punti; Liverpool 12; Ajax 3; Glasgow Rangers 0. Napoli si qualifica per prima se... Ecco leIl programma delle altre Questo il programma delle altre gare ...Ma la prova del nove arriva subito, sotto forma di ultimo incontro del girone di Conference League. Certo, un Riga già fuori dalla competizione non dovrebbe creare ansie o preoccupazioni, e vincere – ...La vittoria in Finlandia contro l'Helsinki tiene in corsa i giallorossi per il secondo posto nel girone eliminatorio, vinto dal Betis. Per non retrocedere in Conference League, servirà però fare botti ...