Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser futuri sposi | la proposta romantica e l' anello

Prima il Gf vip , poi l'altare. Da quel 2017, anno in cuie Ignazio Moser varcavano la soglia della Casa più spiata d'Italia, iniziando una chiacchieratissima storia d'amore, fino ad oggi, 2022, quando hanno deciso di convolare a nozze . E' ...Correva l'anno 2017 quandoe Ignazio Moser varcavano la soglia della Casa più spiata d'Italia, iniziando la loro esperienza al Grande Fratello Vip 2. Nessuno si sarebbe immaginato che si sarebbero innamorati ...Prima il Gf vip, poi l'altare. Da quel 2017, anno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser varcavano la soglia della Casa più spiata d’Italia, iniziando ...«And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!». Su Instagram la foto dell'anello e delle candele. L'ex ciclista e la compagna sono pronti a convolare a nozze ...