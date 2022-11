Bayern Monaco-Inter 2-0 | gol di Pavard e Choupo-Moting

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilsupera 2-0 l’all’Allianz Arena grazie ai gol di, e conferma il suo predominio nel gruppo C di Champions League che chiude con 18 punti proprio davanti ai nerazzurri secondo con 10. Terzo posto per il Barcellona che scivola in Europa League. LA PARTITA – Per la sfida con la capolista Inzaghi cambia e in avanti inserisce Lautaro e Correa, con Bellanova e Gosens sulle fasce e Asllani in regia con Gagliardini e Barella a supporto. Mentre Nagelsman opta perunica punta, Gravenberch alle sue spalle, Mané e Coman esterni. L’parte bene all’8? Barella impegna Ulreich con un tiro da fuori area. Lo stesso centrocampista ex Cagliari si ripete al 9? con il tiro, ...