Rissa discoteca a Città di Castello | disposti 8 daspo ' Willy' - Cronaca - lanazione it

La questura ha ritenuto la condotta tenuta dagli otto giovani tale da determinare una situazione di 'grave pericolo e turbativa dell'ordine e della sicurezza ...Da qui il provvedimento, che porta la firma del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai: i protagonisti dellahanno il divieto, per periodi variabili tra i 18 e i 24 mesi a seconda delle ...Rissa discoteca a Città di Castello, disposti 8 daspo "Willy" La questura ha ritenuto la condotta tenuta dagli otto giovani tale da determinare una situazione di "grave pericolo e turbativa ...ORIGGIO – Sono state necessarie tre ambulanze e un’automedica per curare i ragazzi coinvolti nei due episodi tra cui una rissa avvenuti questa notte in via Milani tra Origgio e Saronno. Sulla vicenda ...