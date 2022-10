Le minacce in curva ' Ci hanno costretto a lasciare lo stadio per il capo ultrà ucciso'

I tifosi dell'Inter e l'ordine di svuotare il settore dopo la morte di Boiocchi: 'Bimbi in lacrime, genitori spintonati. In dieci hanno sgomberato tutto'. La condanna del neo ministro Abodi: 'Questi ...LESUBITE 'Che qualcuno racconti lo schifo che è successo in. Gente sbattuta fuori con urla, calci e pugni perché gli ultras hanno deciso così. Famiglie con bimbi in lacrime e genitori ...Doveva essere una serata di calcio, per molti tifosi dell'Inter, quella di sabato sera. Ma così non è stato. Alla fine del primo tempo della gara contro la Sampdoria la Curva ...I tifosi dell’Inter e l’ordine di svuotare il settore dopo la morte di Boiocchi: "Bimbi in lacrime, genitori spintonati. In dieci hanno sgomberato tutto". La condanna del neo ministro Abodi: "Questi f ...