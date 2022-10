Il dominio delle Toxic Attraction

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Voglio iniziare questo editoriale dedicato al mondo di NXT con una domanda semplice per voi lettori. Esiste una stable tutta al femminile che è riuscita a dominare il brand? La risposta è sì, si tratta. La loro formazione è nota a chi segue lo show, l’attuale NXT Women’s Champion Mandy Rose e le ex NXT Women’s Tag Team Champions Gigi Dolin & Jacy Jayne. Pensate che ufficialmente è stata formata solamente nell’agosto del 2021 e vedendo ciò direi che hanno fatto un’ascesa molto rapida nel brand. La scommessa fatta su Mandy Rose è stata molto forte ma anche vincente, il suo periodo prima del ritorno a NXT era stata alquanto buio e con poche cose da raccontare nel main roster e accanto a lei hanno messo due superstar arrivate dal mondoIndy come Gigi e Jacy e tra le due quella con ...