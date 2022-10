Giaele De Donà | il marito Brad interviene sul rapporto con Antonino

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022)De, ilford Beck ha rotto il silenzio e per la prima volta ha commentato iltra la vippona eDeSpinalbese dentro la casa stanno sempre insieme e oltre all’amicizia c’è qualcosa di più, almeno sotto le coperte, dove si sono lasciati andare a coccole e carezze. Sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà l’influencer, moglie dell’imprenditore, ha parlato del suodi amore libero nel matrimonio, ma adesso a parlare è suo. Lo fa attraverso il suo portavoce, come riporta il profilo Instagram Pipol Tv: «Inizialmente, quandoè stata confermata come nuova concorrente del GF Vip 7, ...