Gaines e Bartley decisivi | la Pallacanestro Trieste si sblocca dopo un overtime sul parquet della GeVi Napoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lasiin campionato superando lanel posticipo5ª giornata. In avvio di partita, Michineau (10 punti, 8 rimbalzi e 4 assist) apre le danze con un jumper,(29 punti) risponde con una tripla ma poi i partenopei fanno subito vedere una maggiore energia e abilità in 1vs1: i lunghi Williams (20 punti e 12 rimbalzi) e Agravanis, perciò, si aggiungono al tiratore Stewart (16 punti) per il primo allungo sull’11-3. Pacher (14 punti) ecercano di caricarsi i giuliani sulle spalle, ma Stewart continua a bombardare da lontano e Williams si fa sentire ulteriormente sotto canestro (19-7). Con l’ingresso del centro Vildera,ha maggiore fluidità offensiva e Davis (11 punti, 9 ...

Coach Buscaglia schiera in quintetto Michineau, Johnson, Stewart, Agravanis e Williams, Legovich risponde con Davis,, Pacher e Spencer. Il primo canestro della gara è di Michineau . ...Nel corso del tempo aggiuntivo continua l'equilibrio in campo, che però viene rotto dalla precisione ai liberi die dai punti di. Il match così termina sul 92 - 95 in favore di ...La squadra friulana ancora a secco in questo campionato, fa visita a Napoli che ha vinto le ultime due con Reggio e Pesaro.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...