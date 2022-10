Esplosione in appartamento | paura e cinque feriti | intervengono due elicotteri

Paura a Molini di Triora, in provincia di Imperia . Un'inha allertato il piccolo comune di poco più di 600 abitanti. Nell'incidente domestico, dovuto a una fuga di gas , sono rimaste ferite cinque persone, ma nessuna di loro ...I giovani erano nell'quando, probabilmente per una fuga di gas, si è verificata un'ed una fiammata che ha avvolto diverse stanze. I ragazzi hanno riportato ustioni estese ma ...Paura a Molini di Triora, in provincia di Imperia. Un'esplosione in appartamento ha allertato il piccolo comune di poco più di 600 abitanti. Nell'incidente domestico, dovuto a una ...TRIORA - Grossa esplosione nel primo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, nell'imperiese, dove a causa di una fuga di gas è esploso un appartamento, in via Marconi. Sul posto sono intervenuti i ...