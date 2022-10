Auto fuori strada sul Taburno | coinvolti i musicisti attesi a Vitulano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Solo tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza per un gruppo diatteso questa sera aper la Sagra della Castagna e del Pecorino. L’su cui erano a bordo è uscitain uno dei tornanti percorsi per giungere nel centro della valle vitulanese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale e gli operatori del 118 che si sono sincerati delle condizioni delle persone coinvolte nel sinistro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

