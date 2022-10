Serie A | Torino - Milan 2 - 1

...30 Monza - Pinerolo 3 - 1 VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Verona - Prisma Taranto 2 - 3 19:30 Emma Villas - Piacenza 0 - 3 CALCIO -A 12:30 Udinese -1 - 2 15:00 Bologna - Lecce 2 - 0 18:00 ...- Meritatissima, prima vittoria contro un'avversaria di alto livello per ildi Ivan Juric inA: superato il Milan grazie alle reti di Djidji e Miranchuk. Nella ripresa Messias accorcia, ma la rete del brasiliano è viziata da una netta spinta del medesimo ai danni ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Al 67' il Milan accorcia sul Torino tra mille polemiche. Lancio lungo per Messias: Milinkovic-Savic esce dai pali, ma sul pallone arriva Buongiorno, che viene strattonato dal brasiliano del Milan. Qui ...