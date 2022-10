Napoli | Kvaratskhelia regala maglia a tifosi georgiani “Qualcuno l’ha rubata | chiesto Daspo”

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dopo la sfida del Maradona trae Sassuolo, l’attaccante azzurro Khvichahato la suaad un gruppo di, mal’avrebbe. In merito a questa vicenda si sono pronunciati il consigliere regionale di Europa Verde, Emilio Borrelli, e lo speaker radiofonico, Gianni Simioli: “Quanto accaduto sabato allo stadio Maradona è davvero vergognoso. Al termine della partita con il Sassuolo il campione Khvichaha raggiunto nel settore inferiore della curva A alcuni, suoi connazionali. Ha lanciato loro la suada gioco per omaggiarli. Dalle immagini che ci hanno inviato cittadini presenti allo stadio in ...