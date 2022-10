LIVE Cremonese-Udinese | le formazioni ufficiali | la scelta su Beto | c'è Dessers

... Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8, Sampdoria 6*, Hellas Verona 5,4.*Una partita ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... In scaletta due partite di Serie A:- Udinese e Spezia - Fiorentina e, per la serie B, dalle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Di seguito i principali episodi arbitrali delle sfide tra Empoli-Atalanta, Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina e Lazio-Salernitana, valide per la dodicesima giornata di Serie A.