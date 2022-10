Lazio - Salernitana 1 - 3 | Zaccagni non basta e Sarri perde Milinkovic per il derby

Il finale diha lasciato una coda lunga di polemiche. Oltre al danno anche la beffa per i biancocelesti, che non perdevano in campionato da quasi due mesi: con Milinkovic ammonito e ...Crollo verticale dei biancocelesti nel secondo tempo. Nicola strappa tre punti ...ROMA (ITALPRESS) – La Salernitana, con una clamorosa rimonta, batte la Lazio 3-1 allo stadio Olimpico nella 12esima giornata di Serie A. I ...PROVEDEL 5,5: Candreva la stoppa bene e lo beffa in pallonetto meglio. Fazio scaglia una bomba imprendibile. Sul cross di Bradaric ha qualche colpa in più, non ci arriva e Dia colpisce a ...