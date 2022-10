Ford ferma la produzione di un modello simbolo | addio a un’auto storica

(Di domenica 30 ottobre 2022)allaFiesta: dopo 47 anni la casa automobilistica americana ha messo fine alladi unper decenni del marchio stesso. Lo stabilimento di Colonia, in Germania, smetterà di assemblare la popolare utilitaria da giugno 2023 per fare spazio alla fabbricazione di due auto elettriche.ladi unalla Fiesta Il segno dei tempi per uno dei modelli più longevi dalla: nata nel 1976, la Fiesta è stata una delle citycar più vendute con 20 milioni di esemplari, guidati da 7 generazioni di automobilisti. Il primodella famiglia Fiesta fu il MKI caratterizzato da uno stile classico con forme ...

