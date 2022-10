Fagioli | il fratello a CM | 'Un gol da campione | la Juve sarà sempre casa sua nonostante le difficoltà'

ilBianconero

... il modello ed ex concorrente del "GrandeVip" Antonio Medugno, Riccardo Polizzy ... a partire dai primi piatti della tradizione: pasta e, pasta e patate con la provola, la mitica "...... il modello ed ex concorrente del 'GrandeVip' Antonio Medugno , Riccardo Polizzy ... a partire dai primi piatti della tradizione: pasta e, pasta e patate con la provola, la genovese e ... Fagioli, il fratello al BN: 'Un gol da campione, la Juve sarà sempre casa sua nonostante le difficoltà' Nella serata di ieri la Juventus ha conquistato tre punti pesantissimi sul campo di un Lecce che ha messo in difficoltà la squadra di Allegri fino al min ...