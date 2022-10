Ciclismo | Colbrelli si ritira | “Non posso correre con il defibrillatore”

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) A circa un anno dall’impresa alla Parigi-Roubaix, Sonnyannuncia il suo ritiro dalprofessionistico. Il motivo lo spiega proprio lui con le sue parole: “Un anno fa, in questo periodo ho trascorso le mie giornate a celebrare la vittoria più importante della mia carriera, la Parigi-Roubaix. Non avrei mai pensato di ritrovarmi un anno dopo ad affrontare uno dei momenti più difficili che la vita mi ha messo di fronte. Ma è la mia vita di cui voglio essere grato, una vita che ho rischiato di perdere e che mi ha dato una seconda possibilità. Quella di essere qui oggi, per ricordare che sono uscito dall’Inferno del Nord da vincitore, e l’ho fatto in un modo leggendario, che rimarrà nella storia e che potrò continuare a raccontare ai miei figli. È a loro, alla mia famiglia e a tutte le persone a me più vicine che devo questa mia nuova vita. ...