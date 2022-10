Ascolti TV | Sabato 29 ottobre 2022 Tú Sí Que Vales cresce 4 | 19 mln – 28 6% e allunga su Ballando 3 | 43 mln – 23 8%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 30 ottobre 2022) Milly Carlucci e Maria De Filippi Nella serata di ieri,29, su Rai1con le Stelle, in onda dalle 21:19 alle 1:06, ha conquistato 3.439.000 spettatori pari al 23.8% di share (Tutti in Pista, dalle 20:45 alle 21:15, a 4.017.000 e il 22%). Su Canale5 Tú Sí Que, dalle 21:23 alle 00:56, ha raccolto davanti al video 4.190.000 spettatori con uno share del 28.6%. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 841.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Sing ha intrattenuto 558.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta parte da 745.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Dunkirk totalizza un a.m. di 405.000 spettatori (2.4%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 654.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Brubaker è visto da 199.000 spettatori con ...