Papa | “Nostro motto non è ‘me ne frego’ ma ‘mi interessa’”

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Ilnon è ‘me ne, ma ‘mi”! Lo ha detto ilincontrando in Aula Paolo VI i ragazzi dell’Azione Cattolica. “Attenti – mette in guardia Francesco – è più pericolosa di un cancro la malattia del menefreghismo tra i giovani”. In Aula Paolo VI, tra i ragazzi, c’è anche Rosy Bindi. “Il cristiano – dice Bergoglio – si interessa alla realtà sociale e dà il proprio contributo”. Bergoglio ricorda ai giovani che “la miseria umana non è un destino che tocca ad alcuni sfortunati, ma quasi sempre il frutto di ingiustizie da estirpare”. A inizio discorso ilosserva: “Vi dico subito che apprezzo molto il fatto che a voi sta a cuore la parrocchia. Anche a me sta a cuore! Ma io sono di un’altra generazione. Sono nato e cresciuto in un contesto ...

