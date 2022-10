No vax | «sospese le multe per i non vaccinati» | via libera del Mef I medici ospedalieri | stop alle mascherine è un rischio

Mef,le multe ai non vaccinati Da questo punto di vista il 'pressing' sul Parlamento , che ...ministro della Salute Orazio Schillaci che in agenda avrebbe proprio il reset delle multe ai NoNo, arriva la sospensione delle multe . Il ministero dell'economia e delle finanze ( Mef ), terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento una proposta ...ROMA. Il cambio di rotta del nuovo governo sulle misure anticovid si palesa in due giorni. Dopo l'annuncio del ministro della salute sul reintegro dei sanitari no vax, oggi il dietrofront sulle sanzio ...Lo Stato rinuncia a far cassa: Mef, sospese le multe ai non vaccinati fino al 30 giugno del 2023, quando in punto di norma non saranno più esigibili ...