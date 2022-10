Napoli-Sassuolo | Del Genio | “Osimhen e Kvara devastanti In calo un solo azzurro”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 ottobre 2022) Paolo Delha analizzato la vittoria delsul, il giornalista ha esaltato la prestazione di”. Ilcala il poker contro ilconfermandosi una vera macchina da gol. Sono 50 le reti messe a segno in stagione dagli azzurri, che scavalcano il Manchester City (48 gol realizzati fin qui) e oggi sono la seconda squadra più prolifica d’Europa in questa stagione, secondaal Bayern Monaco.il parere di Paolo DelPaolo Delha commentato la vittoria delsulassegnando i voti ai calciatori azzurri: “Sette ad Alex Meret. Non ha fatto parate eclatanti, ma è stato molto ...