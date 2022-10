Lucca Comics & Games 2022 | bagno di folla per l' anteprima di Dragonero I paladini

Wired Italia

, 29 ottobre 2022 - Viaggio nella straordinaria carriera di Eímear Noone, compositrice e prima ... ha incontrato i partecipanti delper spiegare il processo creativo dietro il suo lavoro di ..., 29 ottobre 2022 - John Romita jr., leggenda del fumetto statunitense, ha fatto visita ieri aland Games 2022 per celebrare i 60 anni di Spiderman, personaggio ereditato dal padre anch'egli fumettista, e presentare il suo nuovo volume "The Marvel Art of John Romita Jr." e la ... Lucca Comics 2022: Chris Ware: “Le mie opere, frammentate come le storie della nostra vita” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Per celebrare i 60 anni dell’Uomo Ragno, a Lucca Comics & Games arriva JOHN ROMITA JR. con due nuove uscite Panini Comics: The Marvel Art of John Romita Jr., The Amazing Spider-Man #1 con variant cove ...