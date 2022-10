Formula 1 | Red Bull esce dal caso budget cap con una carezza | dalla Fia una multa e qualche ora in meno di galleria del vento

(Di sabato 29 ottobre 2022) Una: si può sintetizzare così lainflitta alla Redsullo sforamento delcap 2020-21: sette milioni di dollari (da risarcire in 30 giorni) e la riduzione del 10% del tempo indele di simulazione Cfd (Fluodinamica computazionale): da 1.400 a 1.260 ore totali. Così ha deciso la Fia nei confronti del team di Milton Keynes che ha scelto il patteggiamento, uscendone meglio del previsto. In totale, sono 1,864 milioni di sterline sforati (l’1,6%), dei 145 milioni di dollari totali permessi nel tetto-spese. Un eccesso considerato come “minore”, perché inferiore al tetto del 5% che avrebbe portato a sanzioni più pesanti. Inla Redavesse optato per il ricorso contro la Cost Cap Administration, l’organo della ...

ROMA - La trattativa tra la Fia e laBull si è chiusa con una multa di 7 milioni di dollari e una riduzione del 10% di tempo per i ...minore" evidenziata dopo aver sforato il budget cap in1 ...... Copa Libertadores 2005 e 2022) e ben tre delle quali contro squadre brasiliane (San Paolo,- ... a seguito dei numerosi incidenti registrati, la Conmebol decise di adottare la, già in ...I funzionari della FIA probabilmente ridurranno l'uso della bandiera nera e arancione in seguito alle polemiche sul suo utilizzo in diversi incidenti durante la stagione 2022 di Formula 1, secondo qua ...ROMA - La trattativa tra la Fia e la Red Bull si è chiusa con una multa di 7 milioni di dollari e una riduzione del 10% di tempo per i test aerodinamici in galleria del vento. Sono queste le sanzioni ...