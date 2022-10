Elenoire Ferruzzi torna sui social e il primo post è una dedica a Daniele

(Di sabato 29 ottobre 2022) LadiGiovedì seraè stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 per volere del pubblico. Come ormai tutti sappiamo nelle ultime settimane l’influencer ha pronunciato frasi gravissime contro Nikita Pelizon, che hanno scatenato l’ira del web. A quel punto gli autori del reality show sono stati costretti a prendere L'articolo proviene da Novella 2000.

... 'Non mi è piaciuto cosa hai fatto con Nikita, mentre vi passava davantiha sputato e tu hai riso, non si fa...'. Spinalbese ha provato a giustificarsi ma non è stato convincente, ..., dopo essere stata spedita al televoto flash al Grande Fratello Vip 7 ed essere stata eliminata con una percentuale bulgara (il 90% dei votanti ha voluto mandarla a casa), si è ...Giovedì sera Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 per volere del pubblico. Come ormai tutti sappiamo nelle ultime settimane l’influencer ha pronunciato frasi gravissime contro ...L'eliminazione dell'icona trans dal Grande fratello vip ha incontrato il favore della Bertè, che era rimasta fortemente colpita dalle parole di Elenoire contro Nikita ...