Pd | Letta | ' partito più moderno e leadership con legittimazione forte'

... pur nella delusione, il segretario ormai uscente Enrico. L'opposizione delle 5 Stelle mi ... o di esservi molto vicini per il panico, appunto, in cui trova ildel Nazareno. Che mi sembra ......vita del nostro, quando perdemmo altre elezioni, nel 2008, nel 2001, e ci trovammo a dover ricostruire l'opposizione e il nostro modo di essere. Lo stesso nel 2018". Lo ha detto Enrico...Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Percorso costituente, dunque. Con quali obiettivi Apertura, rinnovamento, partecipazione. Per costruire un partito moderno. E una leadership che esca da questo percorso.."Trovo che nella vicenda sul tetto del contante" da parte della maggioranza "ci sia molta parte della filosofia del 'liberi tutti' che aiuta chi può evadere contro gli interessi di chi non evade. (ANS ...