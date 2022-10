Mengoni al PalaSele nel segno di pace e diversità | emozioni e applausi per l’ultima tappa del tour

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Celebrare il valore della complessità. Approfondire e farsi attraversare dallaperché “non è altro che un modo per arricchirsi”. È il leitmotiv dello show di Marcoche ieri sera ha chiuso nel migliore dei modi il suo ‘Live 2022’ aldi Eboli. Il concerto tanto atteso, sold out ormai da mesi, non ha deluso le aspettative. La sua musica è riuscita a emozionare le oltre 7mila persone accorse per lui e che hanno avuto modo di assistere non solo ad una grande performance musicale, ma anche a dei momenti emozionanti durante cui l’artista si è aperto completamente con i suoi fan. Sul palcoha portato un messaggio die di apertura, a sostegno di tutte le forme di: nella musica non ...