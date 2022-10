Libero | Spalletti si conferma un avanguardista | è oltre il calcio contemporaneo 

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Diego Armando” è l’appellativo che dà al tecnico del Napoli Claudio Savelli su, in un pezzo che celebra la modernità delle idee dell’allenatore. Anche se per due anni è rimasto lontano dai campi di. “Nel biennio sabbatico 2019-2021, Lucianonon si è dedicato solo ai suoi cavalli, ai suoi quattro ciuchi, alle anatre, ai cani, agli struzzi e alle galline. Ha anche visto un’infinità di partite. La fattoria era diventata un hobby per sopportare la “disoccupazione”, ma il lavoro è sempre stato e sempre sarà quello dell’allenatore. E che lavoro. E che allenatore.è il migliore in serie A perché ha sfruttato le ferie per studiare ilcontemporaneo e ripresentarsi, una volta ingaggiato dal Napoli, in linea con esso, se non addirittura ...