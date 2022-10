Letta annuncia la road map del Pd verso il congresso

Leggi su agi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - Prima la fase della chiamata, con l'appello che partirà il 7 novembre. Poi l'assemblea a metà dello stesso mese. Il manifesto dei valori arriveà a gennaio e, subito dopo, ci sarà il voto per scegliere i due candidati che si confronteranno alle primarie, il 12 marzo. Questa la tabella di marcia che il segretario del Pd, Enrico, propone alla direzione nazionale del partito, riunita al Nazareno. Una riunione che segna l'inizio del percorso congressuale e lo fa in una data simbolica, tanto più significativa dopo la vittoria della coalizione di destra alle scorse elezioni. "Questa direzione si svolge in una giornata molto importante, storica per la democrazia. Oggi ricorre il centesimo anniversario della pagina più buia dell'Italia. La marcia su Roma fu l'inizio della fine", ricordain apertura dei lavori. Stamani alla lapide ...