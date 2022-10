Il viaggio di Xi con i nuovi leader La scelta non casuale di Yan’an

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Gita di gruppo per Xi Jinping e tutto il nuovo Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (Pcc). Ilcinese ha voluto portare la sua squadra all’epicentro dello spirito fondazionale della formazione politica, per fissare in quello scenario le nuove sfide e gli obiettivi di lavoro. Secondo l’agenzia statale Xinhua, il segretario generale del Pcc ha scelto, antica base rivoluzionaria nella provincia nordoccidentale di Shaanxi, come destinazione del primodellaship cinese. Oltre a Xi, hanno partecipato al tour Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi, membri del Comitato Permanente del Politburo del Pcc. La prima fermata è stato il luogo dove si è svolto il VII Congresso Nazionale del Pcc nel 1945, un evento che ha segnato la storia del partito perché in ...

CalcioNapoli24

Oroscopo Branko 28 ottobre Ariete Unpuò essere deciso d'impulso, ma la settimana si concluderànuove speranze e in sintonia ...Come ci spiega, attraverso unstorico e culinario, la nuova guida del Cioccolato " 100 ... "La vera innovazione arriverà dal digitaleuna serie di servizi esclusivi che verranno messi a ... "In viaggio con D10S": evento benefico dal 28 al 30 ottobre a Piazzolla di Nola col Museo Vignati Da Travis Strikes Again a Let It Die, sono tanti i buchi nell'acqua di Suda51. Eppure, quasi inspiegabilmente, continuiamo ad amarlo. PerchéCon loro anche gli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna. Alessandro e Anna, poco più che maggiorenni, si conoscono casualmente durante un viaggio ...