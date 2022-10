Corona virus | Italia | 475906 attualmente positivi a test -8335 in un giorno con 179025 decessi 85 e guariti Totale di casi Dati della protezione civile | effettuati tamponi

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 28 ottobre 2022 1.209 Nuovi casi 6.718 Test giornalieri 4 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 344 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-9f96f6e-3573-b2b-a2d3-e2cd52497271 ...(Teleborsa) - "Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a sei mesi dalla sospensione dello stato d'emergenza e in considerazione dell'andamento del contagio da Covid-19, ritiene opportuno avviare un ...