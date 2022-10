Ascolti TV 27 ottobre 2022 | Reazione a Catena insegue U&D | le Pizze a Pezzi ultime semifinaliste

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Giovedì pieno di emozioni e soprattutto ‘anti-noia' quello del 27, il cui palinsesto Rai e Mediaset ha giovato aglitv. In prima serata due trasmissioni si sono battagliate, il Grande Fratello Vip e Vincenzo Malinconico. Ma nell'arco dell'intera giornata è stata Uomini e Donne ad ottenere maggiori riscontri in termini di share. Ad inseguire il dating show di Maria De Filippi, troviamoe poi il Tg1 (26.1%). A proposito di, si segnala un'altra vincita che ha portato una ex squadra campione a raggiungere la semifinale del torneo!TV ieri 27Prime Time, successo per 'l'avvocato di insuccesso': GF VIP al Continua il 'boom' della nuova fiction di Rai 1 ambientata nella ...