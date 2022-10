Ucraina | Usa testano capacità di sviluppare armi ipersoniche

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’esercito Usa ha effettuato con successo un lancio di prova come esperimento per lo sviluppo dipresso le installazioni militari di Wallops Flight, nello stato della Virginia. La decisione di fronte alla crescente minaccia proveniente dalla Russia, che ieri ha svolto una serie di esercitazioni delle sue forze di deterrenza nucleare, Le forze armate statunitensi, riporta la Cnn, hanno condotto più di una dozzina di esperimenti con componenti diper raccogliere dati con l’obiettivo di facilitare la ricerca e lo sviluppo di questo tipo dinell’ambito del programma condiviso dall’esercito e dalla marina degli Stati Uniti. Quello di ieri è il secondo test effettuato con l’obiettivo di estendere lebalistiche di ...

La guerra inha ormai superato gli otto mesi e glisono preoccupati dall'escalation del conflitto con l'. Come svelato da Politico gli Stati Uniti hanno accelerato i piani la messa in campo di ...L'esercitoha effettuato con successo un lancio di prova come esperimento per lo sviluppo di armi ...il recente utilizzo di questo tipo di armi da parte della Russia durante l'invasione dell'La guerra in Ucraina ha ormai superato gli otto mesi e gli Usa sono preoccupati dall’escalation del conflitto con l’Ucraina. Come svelato ...Gli Usa hanno ribadito il loro sostegno nei confronti dell’Ucraina. Lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa, scambio di accuse tra Roma e Mosca. Attacchi russi nella notte ...