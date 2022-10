Ucraina | il tempo sta per scadere e il baratro è sempre più vicino

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Pare davvero paradossale che sia stato un bugiardo matricolato e seriale come Silvio Berlusconi l’unico esponente dell’establishment italiano a dire cose vere sul conflitto ucraino, a cominciare dalle sofferenze del popolo del Donbass che da oltre otto anni è assoggettato ad offensive militari e crimini che non sono meno colpevoli di quelli compiuti dai Russi, ma li hanno preceduti e si sono ripetuti nella completa indifferenza della comunità internazionale, preparando il terreno dell’offensiva di febbraio e dell’inizio della guerra. Quest’ultima, com’è evidente perfino ai sassi, ma non agli esponenti della nostra classe politica, si è rivelata un’occasione d’oro per la classe dominante statunitense, che ha decuplicato i propri profitti sul piano delle vendite di armamenti e su quello del mercato energetico, imponendo i suoi prodotti molto più cari ed inquinanti, e, sul piano politico, ...

