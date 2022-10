leggo.it

Aggressioneal centro commerciale di Assago, in via Milanofiori: stando alle prime informazioni un uomo avrebbe accoltellato cinque persone. Il bilancio sarebbe per ora di quattro feriti, di cui uno .... Maxi perdita da 4,03 miliardi di franchi svizzeri nel terzo trimestre, ben oltre le aspettative. E via libera al piano di ristrutturazione. Il giorno più atteso del Credit Suisse è arrivato. ... Milano choc, aggressione a coltellate al centro commerciale: ci sono feriti Aggressione choc a Milano al centro commerciale di Assago, in via Milanofiori: stando alle prime informazioni un uomo avrebbe accoltellato cinque persone. Il bilancio sarebbe per ora ...MILANO. Maxi perdita da 4,03 miliardi di franchi svizzeri nel terzo trimestre, ben oltre le aspettative. E via libera al piano di ristrutturazione. Il giorno più atteso del Credit Suisse è arrivato. I ...