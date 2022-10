Festival dei Popoli | il programma della 63a edizione

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Disponibile ilcompletonuovadeldei. Una ricca selezione di titoli e masterclass d’eccellenza; l’atteso evento dedicato al documentario indal 5 al 13 novembre Ildeiritorna a regalarci uno strabiliante sguardo sul mondo; con un importante selezione di titoli imperdibili e attesissime masterclass. Fondata nel lontano 1959 da studiosi appassionati, è ora alla sua 63a. Conosciuta come la più devota manifestazione italiana dedicata al documentario; ha da sempre utilizzo il cinema come mezzo di ricchezza per comprendere appieno le forme di convivenza, le ingiustizie, le lotte di resistenza e per la sopravvivenza. Indal 3 fino al ...