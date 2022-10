Covid | Oggi 31 760 nuovi positivi e 94 decessi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 31.760 ial Coronavirus in Italia, a fronte di 205.738 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano rapporto sull’emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 94 le vittime, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia a quota 178.940. Il tasso dità è al 15,4%. A livello di ospedalizzazioni, sono 6.881 (138 in meno rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 223 in terapia intensiva, quattro in meno di ieri. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

