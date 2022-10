Anguissa pronto al rientro | prenota un posto col Sassuolo

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Franka tornare in campo in Napoli-, il centrocampista era in panchina anche con i Rangers. La sua chioma si è vista a bordocampo in Napoli-Rangers, Spalletti lo ha fatto riscaldare ma non c’è stato bisogno del suo apporto. Anche perché in mediana si è dato spazio a Gaetano e Zielinski nel secondo tempo. Così come Kvaratskhelia, che stava per entrare in campo in Champions League, ancheha riposato ulteriormente nella sfida con i Rangers. Napoli, quando tornaMa il centrocampista èa tornare sul terreno di gioco. Napoli-sarà la partita delper il calciatore che ha smaltito l’infortunio. Il Napoli non ha voluto forzare i tempi di recupero, così da evitare una possibile ricaduta. Ecco ...