WWE | Hell in A Cell potrebbe essere rimosso dal calendario

Tom's Hardware Italia

... l'in a Cell. Con laappena entrata nell'era PG - 14, il timore di un match privo di mordente fu presto spento da una costruzione esemplare dando ad Edge ampio spazio con attacchi fisici e ......come sempre dalla sua canzone "No Chance in" McMahon è salito sul ring con la sua solita camminata a gambe divaricate e con un breve intervento ha ricordato al pubblico lo slogan della("... La card di WWE Hell in a Cell 2022: nel main event Rollins vs Rhodes Triple H is reportedly making changes to the WWE premium live event schedule starting in 2023, as he has already removed the Day 1 show. On Wednesday, WrestleVotes told GiveMeSport that the Hell in a ...Speaking to GiveMeSport, insider WrestleVotes reported that the WWE Hell in a Cell premium live event is "completely dead." That's not to say that the cage match stipulation will never return, but it ...