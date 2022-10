Usura ed estorsione | tre persone indagate | carabinieri in azione

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – Idella Compagnia di Agropoli stanno eseguendo un’ordinanza cautelare di custodia in carcere e di detenzione domiciliare, emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 3peredin danno di imprenditori cilentani. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Info Cilento

...di Agropoli questa mattina all'alba per eseguire degli arresti nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per i reati died. I ...Nell'ambito delle indagini su un giro digestito dalla camorra sono state emesse dodici ... a vario titolo, di contrabbando di sigarette, traffico di sostanze stupefacenti ed, reati ... Usura ed estorsione: blitz all’alba ad Agropoli StampaBlitz dei carabinieri all’alba di oggi, mercoledì 26 ottobre: i militari dell’arma della Compagnia di Agropoli stanno eseguendo un’ordinanza cautelare di custodia in carcere e di detenzione domi ...Operazione dei carabinieri di Agropoli. Eseguita ordinanza di custodia cautelare ai danni di tre persone accusate di estorsione ed usura ...