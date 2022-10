Ultime Notizie – Covid e nuove varianti | da BQ 1 a Cerberus e XBB | cosa sappiamo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Oggi Omicron 4 e 5 sono ancora dominanti in Europa, masotto, nate da Omicron BA.2 e BA.5, stanno emergendo in diverse parti del mondo”. A evidenziarlo è stato Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema, oggi durante il periodico briefing con i media. “La scorsa settimana una dellesottodi Omicron, chiamata BQ.1, è stata identificata in almeno 5 Paesi dell’Ue/Spazio economico europeo. Secondo l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie”, questo mutante “e il suo sottolignaggio BQ.1.1?, battezzato ‘’ sui social, “diventeranno il ceppo dominante tra novembre e l’inizio di dicembre”. “Al momento non è noto se BQ.1”, con il suo sottolignaggio BQ.1.1 ...