Tiro a segno | Mondiali 2022 | la Polonia vince l’oro nel Mixed Team di carabina 3 posizioni da 300m

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Al Cairo, dove stanno per chiudersi idi, sul pennone più alto del podio sventola la bandiera polacca. Karolina Kowalczyk e Tomas Bartnik si sono infatti aggiudicati il concorso dai 300 metri didisconfiggendo nel Gold Medal Match, col netto punteggio di 17-3, la Finlandia di Henna Viljanen e Aleksi Leppa. Il bronzo invece se l’è preso l’Austria: Olivia Hoffmann e Bernhard Pick, in un duello tiratissimo, finito 17-15, hanno superato la Norvegia di Katrine Lund e Kim Andre Lund. Domani ultima giornata di gare: con i contest a terra, sempre dai 300 metri, che riguarderanno uomini, donne e. Foto: Lapresse

OA Sport

Secondo le ricostruzioni, sul 3 a 3, a due minuti dalla fine, Levratto non se la sente di tirare, sul dischetto va Banchero che sbaglia il. Quel giorno, a Milano, ci fu anche il crollo di una ...Nel pomeriggio è prevista la gara di Mixed Team di 3 posizioni, sempre dai 300 metri. Foto: UITS Tiro a segno, Mondiali 2022: la Norvegia vince la gara a squadre femminile di carabina 3 posizioni dai 300m Video Psg Maccabi Haifa (7-2) gol e highlights: tutte le reti messe a segno in questa serat di Champions spettacolare per i tifosi parigini ...Torino: importante vittoria ottenuta sul campo dell'Udinese dai ragazzi di mister Juric. Tra i protagonisti del successo, vi è anche Pietro Pellegri.