Ladispoli | torna la Sagra del Carciofo | ecco quando | tutti i dettagli

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Dopo tre anni di stop forzato, dovuto alla pandemia, nel 2023 potremo finalmente festeggiare la settantesima edizione delladelromanesco”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che è stata fissata la data della, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di, che si terrà nella città balneare il 14, 15 e 16 aprile 2023.del, si farà nel 2023: l’annuncio del Sindaco “Ladel– ha detto Grando – è per la nostra città il momento più importante dell’anno. Questa edizione sarà particolarmente sentita perché, oltre a festeggiare il traguardo della settantesima edizione, rappresenta un segnale di rinascita e speranza. “Lo scorso aprile non avevamo voluto rinunciare alle ...

Comune di Ladispoli

, Grando: 'la sagra del carciofo romanesco' 'Dopo tre anni di stop forzato, dovuto alla pandemia, nel 2023 potremo finalmente festeggiare la settantesima edizione della Sagra del ...Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che è stata fissata la data della Sagra, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di, che si terrà nella città balneare il ... GRANDO: “DAL 14 AL 16 APRILE A LADISPOLI TORNA LA SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO” Torna a fare punti il Cerveteri, che mette in cascina un prezioso 1 a 1. La rete di Alessio Teti non basta per regalare la gioia ai tifosi verdazzurri, speranzosi di rivedere al successo gli uomini di ...Fu fondato dal mitico popolo degli antichi navigatori Pelasgi quando, navigando nel Tirreno, decisero che Alsium fosse l’optimum per un loro approdo fisso, perché ben protetto e con la sua posizione g ...